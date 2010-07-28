«Райффайзен Банк Аваль» і «Укрсоцбанк» виключені зі складу АУБ

Зі складу Асоціації українських банків (АУБ) виключені «Райффайзен Банк Аваль» і «Укрсоцбанк».

Як йдеться у листі АУБ №01/01-09/0478, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН, відповідне рішення було ухвалене 22 липня ц.р. на засіданні ради АУБ.

«Рішенням ради виключені зі складу членів АУБ «Райффайзен Банк Аваль» і «Укрсоцбанк» відповідно до їх заяв», – йдеться у листі.

Разом із тим, до складу АУБ був прийнятий «ЕРДЕ Банк».

Крім того, на засіданні ради одним із головних завдань АУБ було визначене проведення комплексних заходів з відміні постанови Нацбанку №273, якою підвищуються вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу банків.

Довідка УНІАН. Асоціація українських банків була створена в 1990 році. На сьогодні членами АУБ є близько 120 зі 176 банків України, що мають банківську ліцензію.