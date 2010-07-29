МВФ дасть Україні 15 млрд. доларів

Міжнародний валютний фонд погодився надати Україні кредит у розмірі 15,15 мільярдів доларів. У заяві, оприлюдненій МВФ, уточнюється, що кошти Україні виділятимуться протягом двох з половиною років. Частина суми - 1,9 мільярда доларів - Україна зможе одержати негайно.

Підбиваючи підсумок дискусії на Виконавчій раді, перший заступник Керуючого директора сказав:

"У центрі економічної програми влади - всебічна консолідуюча стратегія, спрямована на гарантію фінансової стабільності. Поліпшення фінансового становища почнеться в 2010 р. і поглибиться в 2011–12 рр. завдяки структурним реформам пенсійної системи, суспільного адміністрування і податкової системи. Фінансовий стан газового сектора буде зміцнено, зокрема шляхом реформи внутрішніх цін, підтриманої іншими багатосторонніми інституціями, що допоможе виключити субсидування енергетики і створити сучасніший і життєздатніший сектор, водночас захистивши вразливі прошарки за допомогою цільових соціальних програм.

“Реформи також прокладуть шлях до відновлення фінансової системи і підвищення незалежності і відповідальності Національного Банку України. Планована рекапіталізація банків і заходи зміцнення контролю й інституційних рамок є важливими для відновлення фінансової стабільності, подолання зростаючих проблем з активами, з метою усунути перешкоди для стійкого економічного оновлення.

“Підтверджене виконання цих реформ допоможе Україні зміцнювати макроекономічну стабільність, підвищувати довіру, полегшити доступ до ринків капіталу, і зробити зростання збалансованим і стійким».

У виступі представника Виконавчої ради підтверджено, що колишня програма співпраці, яка не була завершена, буде припинена і окремих звітів по ній не потрібно.