Міжбанк: котирування 7,8910/7,8960 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,8910/7,8960 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2610/0,2613, котирування щодо євро-гривні підвищилися – 10,2890/10,2980. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,3035/1,3037 (середа — 1,3024/1,3026). У середу Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,8942.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter