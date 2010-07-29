Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2010 рік.

Текст відповідної постанови № 626 від 21 липня за підписом прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА розміщено на Урядовому порталі.

Доходи Пенсійного фонду в 2010 році становитимуть 165,686 млрд. грн., в тому числі власні надходження - 124,815 млрд. грн..

При цьому видатки заплановані на рівні 192,282 млрд. грн. Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду на рівні 26,595 млрд. грн. відбуватиметься за рахунок коштів державного бюджету.