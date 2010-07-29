Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду
11:30, 29 липня 2010Фінанси
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З дефіцитом майже 27 млрд. грн.
Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2010 рік.
Текст відповідної постанови № 626 від 21 липня за підписом прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА розміщено на Урядовому порталі.
Доходи Пенсійного фонду в 2010 році становитимуть 165,686 млрд. грн., в тому числі власні надходження - 124,815 млрд. грн..
При цьому видатки заплановані на рівні 192,282 млрд. грн. Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду на рівні 26,595 млрд. грн. відбуватиметься за рахунок коштів державного бюджету.
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