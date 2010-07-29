Готівковий курс долара в комбанках практично не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,8834 грн./дол., продають – по 7,9052 грн./дол. Курс купівлі/продажу практично не змінився порівняно з 28 липня – курс купівлі виріс на 0,02%, курс продажу – на 0,01%, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з придбання долара коливаються в межах 7,8660-7,8970 грн./дол., з продажу – в межах 7,8970-7,9100 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,1% відучора і сьогодні становить 10,1761/10,3207 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,1000-10,2700 грн./євро, з продажу – в межах 10,2800-10,4000 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 28 липня виріс на 0,01% і сьогодні становить 0,2532 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,03% – до 0,2619 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2470-0,2580 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2600-0,2670 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва проти вчорашнього дня підвищився на 0,01% і становить 7,8802 грн./дол., курс продажу знизився на 0,002% – до 7,9029 грн./дол.

Пропозиції столичних комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,8660-7,8910 грн./дол., з продажу – в межах 7,8980-7,9100 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва порівняно з учорашнім днем підвищився на 0,2% і сьогодні становить 10,1975 грн./євро, продажу – на 0,08% – до 10,3157 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,1000-10,2800 грн./євро, з продажу – в межах 10,2800-10,3600 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці виріс на 0,07% порівняно з 28 липня і сьогодні становить 0,2539 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,14% – до 0,2621 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2470-0,2580 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2605-0,2670 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,87/7,91 грн., євро – 10,1/10,35 грн., рубль – 0,235/0,261 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,860/7,905 грн., євро – 9,950/10,500 грн., рубль – 0,252/0,262 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,865/7,904 грн., євро – 10,10/10,40 грн., рубль – 0,254/0,263 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 29 липня, становить: гривні до долара США – 7,893200, до євро – 10,254845, до російського рубля – 0,261310.