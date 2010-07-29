Уряд планує пролонгувати кредит ВТБ

Уряд планує скористатися можливістю пролонгації кредиту російського «Внєшторгбанка» (ВТБ) у розмірі 2 млрд. дол.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві фінансів України.

«У нас є гарна можливість продовжити цей кредит, і ми плануємо нею скористатися», - сказав співбесідник агентства.

При цьому він зазначив, що, оскільки термін кредиту становить 6 місяців і закінчується в грудні, то до кінця року планується виплатити ВТБ лише відсотки.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня ц.р. Україна одержала від російського «Внєшторгбанка» на 6 місяців кредит у розмірі 2 млрд. дол. для покриття дефіциту Державного бюджету під 6,7% річних із правом триразової пролонгації.