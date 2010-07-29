Міжбанк: котирування 7,8920/7,8940 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,8910/7,8960, до 12:00 звузився спред - 7,8920/7,8940 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2610/0,2613, до 12:00 ціни піднялися до 0,2614/0,2616.

У Росії курс долар-рубль знизився і до 12:00 встановився на рівні 30,1699 (-0,0686).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3035/1,3037, а до 12:00 підвищилися до 1,3071/1,3073.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,2890/10,2980, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,3105/10,3170.