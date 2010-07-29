Тігіпко: Кредит свідчить про підтримку реформ

Відновлення співпраці з МВФ відкриває перед Україною нові можливості економічного зростання і поліпшення іміджу держави на міжнародній арені.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, так віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО прокоментував сьогодні рішення Ради директорів МВФ щодо затвердження нової програми співпраці з Фондом і виділення Україні першого траншу кредиту.

«Те, що Рада директорів МВФ одноголосно затвердила нову програму «стенд-бай» для України у розмірі 15,5 млрд. дол. США, свідчить про підтримку міжнародною співдружністю курсу реформ, спрямованих на економічне зростання нашої держави і підвищення добробуту українців», - відзначив він.

На думку віце-прем`єр-міністра, така одностайність в ухваленні рішення є досить рідкісним випадком при затвердженні фінансових програм Фонду, частина яких спрямована на бюджетне фінансування.

Він також відзначив, що Україна виконала всі вимоги МВФ, довівши реалістичність прибуткової частини бюджету і запроваджуючи реальні реформи, які підвищать конкурентоспроможність країни на міжнародних ринках і сприятимуть зростанню добробуту українців.

С.ТІГІПКО відзначив, що нова програма співпраці з МВФ у розмірі 15,15 млрд. дол. США розрахована на 2,5 роки. Перший транш, який Україна очікує одержати вже найближчими днями, становитиме 1,89 млрд. дол. США і буде спрямовано на збільшення золотовалютних резервів НБУ і часткове покриття дефіциту бюджету цього року. Отримання другого траншу кредиту МВФ заплановане на кінець грудня цього року.

Віце-прем`єр переконаний, що відновлення співпраці з Фондом дасть важливий позитивний сигнал міжнародним інвесторам і дозволить залучити кошти інших міжнародних фінансових інститутів.

«Програма співпраці з МВФ сприятиме підвищенню міжнародного суверенного рейтингу України, що, у свою чергу, сприятиме збільшенню іноземних інвестицій в економіку нашої держави», - підкреслив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, виконавський комітет Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. "на допомогу властям у проведенні реформ і для економічного врегулювання".