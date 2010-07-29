Долар захитався на фоні статданих зі США

У середу, 28 липня, як і очікувалося, найбільшу увагу з боку інвесторів мали економічні дані зі США. Усупереч прогнозам, як відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні, зміна обсягу замовлень на товари довгострокового користування в Сполучених Штатах склала 1% зі знаком мінус, хоча очікувалося зростання на все той же 1%. (Вже впродовж двох місяців даний показник демонструє негативну динаміку, а зниження в червні і зовсім стало найсерйознішим за останні 10 місяців).

Опублікований пізніше економічний огляд ФРС за регіонами «Бежева Книга» також не додав особливого оптимізму учасникам ринку FOREX. Згідно з оглядом, у цілому економіка країни продовжує своє відновлення, проте даний процес йде повільніше, ніж раніше цього року. Наприклад, в більшості регіонів за минулий звітний період спостерігалося зростання показників у сфері послуг, проте при цьому помітно знизилася активність у сфері виробництва. Ринок житла як і раніше залишається досить млявим, що також не може не викликати неспокою. Можливо, єдиним на цей раз об`єднуючим всі регіони показником став ринок праці, який продемонстрував помірне зростання по всій країні.

На тлі публікації не дуже упевненої статистики зі Сполучених Штатів, валюта цієї країни в середу, 28 липня, подешевшала по відношенню до швейцарського франка і японської ієни, але змогла утримати позиції проти своїх основних конкурентів – євро і фунта. Діапазони внутрішньоденних коливань всіх основних валютних пар були дуже вузькими і не перевищували 100 пунктів.

Торги для євро і фунта завершилися біля тих же рівнів, що і днем раніше – 1,2990 і 1,5590, відповідно.

Після виходу даних по США, британська валюта змогла досягти 5-місячного максимуму проти долара 1,5637.