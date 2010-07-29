Список платних послуг митнці не затвердили

Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва відмовив в узгодженні проекту постанови Кабінету міністрів "Про затвердження списку платних послуг, які можуть надаватися митними органами, спеціалізованими митними установами і організаціями".

Текст відповідного рішення комітету від 26 липня 2010 р. №689 передано агентству УНІАН.

Проектом постанови передбачається затвердити список платних послуг, які можуть надавати митні органи, зокрема, видача ліцензій на право відкриття і експлуатації митного ліцензійного складу, на право здійснювати посередницьку діяльність митного брокера і на право здійснювати посередницьку діяльності митного перевізника.

Проектом документа також пропонується скасувати діючу урядову постанову від 25 грудня 2002 р. №1952 "Про затвердження списку платних послуг, які можуть надаватися митними органами".

У Держкомпідприємництва відзначають, що проект постанови в запропонованій редакції не узгоджений з нормами Закону "Про принципи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині недопущення ухвалення регуляторних актів, які є непослідовними, або не узгоджуються, або дублюють чинні регуляторні акти.