«ІНГ Банк Україна» подвоїв прибуток

«ІНГ Банк Україна» (Київ) в першому півріччі 2010 року, в порівнянні з відповідним періодом 2009 року, збільшив прибуток в 2 рази – до 181,372 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, обнародуваному в газеті «Голос України» від 29 липня 2010 року.

Активи банку за вказаний період скоротилися на 6% і на 1 липня 2010 року склали 9,070 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 6%, до 6,572 млрд. грн., зобов`язання – на 8%, до 7,625 млрд. грн. Статутний капітал банку за вказаний період залишався на рівні 731,298 млн. грн., власний капітал збільшився на 2% - до 1,445 млрд. грн.

Довідка УНІАН. «ІНГ Банк Україна» почав здійснювати банківські операції в квітні 1998 року.

100% акцій українського банку володіє нідерландський ING Bank.