Затвердження кредитної програми МВФ не вплине на фінансові ринки

Затвердження програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) навряд чи матиме суттєвий вплив на внутрішні фінансові ринки, оскільки позитивне рішення МВФ було очікуваним і вже враховане учасниками ринку. Так прокоментувала УНІАН інформацію про те, що виконавчий комітет МВФ схвалив виділення кредиту stand-by для України обсягом 15 млрд. дол., головний економіст інвесткомпанії Dragon Capital Олена БЕЛАН.

Водночас економіст відзначила, що затвердження нової кредитної програми має надзвичайно позитивне значення для економіки України. "Виконання вимог МВФ, зокрема здійснення заходів з фіскальної консолідації, дасть змогу українській владі забезпечити раціональніше використання фінансових коштів і підтримати економічне зростання, хоча вжиття непопулярних економічних заходів вимагатиме сильної політичної волі", - відзначила О.БЕЛАН.

За її словами, умови нової програми практично повністю відповідають вимогам, висунутим місією МВФ в Україні на початку цього місяця. Ключовими з них є фіскальна консолідація, проведення реформ у газовій сфері, завершення оздоровлення банківської системи. Відповідно до робочих домовленостей з Фондом, уряд має знизити дефіцит сектору держуправління з 6,5% в 2010 р. до 3,5% ВВП в 2011 р. і 2,5% в 2012 р., а також забезпечити рівень державного боргу нижче 35% ВВП до 2015 р. У рамках заходів з фіскальної консолідації українська влада також зобов`язана забезпечити бездефіцитний бюджет "Нафтогазу України" починаючи з 2011 р., зокрема шляхом підвищення внутрішніх тарифів на газ. Процес рекапіталізації банків має бути завершений до кінця поточного року, що, на думку економіста, підвищує шанси банку "Надра" на отримання державної допомоги найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. "на допомогу владі за умови проведення реформ й економічного врегулювання".

Кредит розрахований на термін 29 місяців. Одразу Україна може одержати транш у розмірі 1,89 млрд. дол.