Українське рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг" призупинило рейтинг надійності банківського депозиту одного з банків, повідомили УНІАН в прес-службі агентства. При цьому в "Кредит-Рейтингу" не уточнили, про який саме банк ідеться.

За інформацією агентства, більшість банків (27), щодо яких агентством здійснюється моніторинг, в даний час демонструють середню надійність банківських вкладів з рейтингом 3. Оцінку 5 (найвища надійність) мають 7 банківських установ, кількість банків з рейтингом 4 (висока надійність) становить 15. Надійність банківських вкладів 5 банків перебуває на рівні нижчому за середній – 2 (невисока надійність).

Як відзначили в "Кредит-Рейтингу", методологія агентства передбачає безперервний моніторинг стану фінансових установ і регулярний перегляд їх рейтингів. На сьогодні інформацію про рівень своїх рейтингів розкрили 17 банківських установ. Решта рейтингів буде опублікована в міру одержання від банків дозволу на їх публікацію.