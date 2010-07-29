Кабмін збільшив фінансування діяльності ВР та Президента

Кабінет міністрів збільшив фінансування діяльності Верховної Ради України та Президента Віктора ЯНУКОВИЧА за рахунок коштів, передбачених на реалізацію бюджетної програми "Державні капітальні видатки".

Відповідну постанову (№ 597 від 19 липня 2010 року) "Деякі питання виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" за підписом прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА оприлюднено на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд постановив передати 53,521 млн. грн. бюджетних призначень за загальним фондом державного бюджету з бюджетної програми "Державні капітальні видатки" Верховній Раді України, в тому числі 53,085 млн. грн, - на здійснення законотворчої діяльності та 0,436 млн. грн. - на обслуговування діяльності парламенту.

За рахунок капітальних видатків Державне управління справами отримає 4,909 млн. грн., в тому числі 185,8 тис. грн. - на обслуговування діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших державних органів, 198,8 тис. грн. - на стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади, а також 4,524 млн. грн. - на фінансову підтримку санаторно-курортних закладів Державного управління справами. Передбачається, що з 4,524 млн. грн. на проектування і спорудження будівлі для розміщення служби комендатури на території будинку відпочинку "Конча-Заспа" та закупівлю обладнання для потреб будинку буде виділено 4 млн. грн.

Згідно з рішенням уряду, кошти за рахунок капітальних видатків отримають 20 розпорядників бюджетних коштів, в тому числі Державна судова адміністрація (11,681 млн. грн.), Міністерство внутрішніх справ (2,008 млн. грн.), Міністерство оборони (935,7 тис. грн.), Міністерство освіти і науки (124, 978 млн. грн.), Міністерство праці та соціальної політики (85,5 млн. грн.), Міністерство промислової політики (1,874 млн. грн.), Міністерство регіонального розвитку та будівництва (140,4 млн. грн.).

Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту отримає 136,1 тис. грн., Міністерство фінансів - 14 тис. грн., Державний комітет у справах національностей та релігій - 5,682 млн. грн., Державна прикордонна служба - 42 тис. грн., Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - 2,124 млн. грн., Рахункова палата - 2,3 тис. грн., Національна академія медичних наук - 4,8 млн. грн.

За рахунок капітальних видатків Служба зовнішньої розвідки отримає 2,5 тис. грн., Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу - 7 млн. грн., Національна акціонерна компанія “Украгролізинг” - 200 млн. грн. та Хмельницька обласна державна адміністрація - 10 тис. грн.

Таким чином, уряд доручив Міністерству фінансів передати цим розпорядникам бюджетні кошти загальною сумою 645,618 млн. грн.