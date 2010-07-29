Опозиція переконана, що гроші МВФ віддадуть РосУкрЕнерго

Опозиційний уряд переконаний, що влада використає кредит від МВФ для корупційних розрахунків з “РосУкрЕнерго”.

Про це йдеться в заяві опозиційного уряду, текст якої переданий УНІАН.

Опозиційний уряд України висловлює жаль з приводу останнього рішення Міжнародного валютного фонду щодо відкриття кредитної лінії для України в розмірі 15 мільярдів доларів. “Ми переконані, що ці кошти будуть використані владою для корупційних розрахунків з компанією «РосУкрЕнерго» відповідно до ганебно програного в червні цього року Стокгольмського арбітражу, про що неодноразово у своїх публічних зверненнях говорила Юлія ТИМОШЕНКО”, - зазначається в заяві.

У зв’язку із чим опозиційний уряд заявляє, що Міжнародний валютний фонд не мав ухвалювати рішення щодо підтримки “режиму ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА в умовах очевидного згортання демократії, свободи слова та громадянських прав в Україні”. В опозиційному уряді попереджають МВФ, що фінансовий тягар щодо повернення цього кредиту повністю лягає на плечі простих громадян, яких влада вже «ощасливила» радикальним підвищенням цін на житлово-комунальні послуги, зростанням вартості газу на 50 відсотків, та анонсованим збільшенням пенсійного віку та подорожчанням хлібу, починаючи з осені цього року.

“Україна чекала не таких реформ від влади та МВФ. Реформаторський «зуд» ЯНУКОВИЧА призвів до загострення політичної та економічної кризи в Україні. Тому нам не прийнятна сама думка, щоб міжнародні фінансові інституції спонсорували збагачення представників режиму за рахунок пограбування українських громадян”, - зазначається в заяві.

Опозиційний уряд України висловлює сподівання, що МВФ, який є знаний у світі обстоюванням демократичних і ринкових принципів, перегляне своє рішення на користь держави Україна, а не правлячого режиму.

Як повідомляв УНІАН, Виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. "на допомогу владі у проведенні реформ і на економічне врегулювання".

Кредит розраховано терміном на 29 місяців. Одразу ж Україна може одержати транш у розмірі 1,89 млрд. дол.