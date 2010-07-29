Уряд неухильно виконуватиме зобов'язання перед МФВ

Уряд України запевняє, що неухильно та добросовісно виконуватиме зобов`язання, передбачені новою програмою співпраці країни з Міжнародним валютним фондом.

Про це йдеться у заяві, переданій УНІАН Департаментом інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

"Програма співробітництва з МВФ, прийнята в умовах кризи української економіки, яка триває, і в умовах нестабільності на світових ринках, яка продовжується, є єдиним способом зберегти в нашій державі необхідний рівень соціального захисту, забезпечити досягнутий чинним урядом рівень зарплат, пенсій, інших соціальних виплат, а також розширити коло українських сімей, які можуть отримати матеріальну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг", - підкреслюється у заяві.

Уряд переконаний, що громадяни України розуміють необхідність та неминучість зобов’язань, які змушена була взяти на себе влада. "Країна, знекровлена популістською політикою попередньої влади, потребує стабільності і реформ, які виведуть Україну на якісно новий рівень життя. Тобто, на європейський рівень доходів, медичного забезпечення, освіти, житлово-комунальних послуг, безпеки тощо", - йдеться у заяві.

Уряд визнає, що його сьогоднішні заходи є непростими. "Щоб вони були результативними, необхідна витримка і політична воля з боку влади та розуміння і підтримка з боку суспільства. Але ми твердо запевняємо народ України, що у всіх дій нової влади є єдина відповідальна мета – забезпечити інтереси громадян нашої держави, піднести їх добробут на вищий рівень", - підкреслюється у заяві.

Як повідомляв УНІАН, Виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. "на допомогу владі у проведенні реформ і на економічне врегулювання".

Кредит розраховано терміном на 29 місяців. Відразу ж Україна може одержати транш у розмірі 1,89 млрд. дол.