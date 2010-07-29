«Укрсиббанк» в І півріччі збільшив збиток в 1,5 раза

«Укрсиббанк» в першому півріччі 2010 року, в порівнянні з відповідним періодом 2009 року, збільшив збиток в 1,5 раза - до 1,262 млрд. грн. Про це йдеться у фінансовій звітності банку, обнародуваній в газеті «Голос України» від 26 липня 2010 року.

Активи банку за звітний період зменшилися на 9% і на 1 липня 2010 року склали 41,406 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 4%, до 44,752 млрд. грн., зобов`язання - на 1%, до 41,041 млрд. грн. За вказаний період статутний капітал банку залишався на рівні 5,280 млрд. грн., власний капітал скоротився на 25% - до 3,712 млрд. грн.

Довідка УНІАН. АКІБ «Укрсиббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року, на сьогодні входить до групи найбільших українських банків.

BNP Paribas (Франція) володіє 81,4157% акцій "Укрсиббанку", український бізнесмен Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ через «Українську металургійну компанію» - 18,5834%.