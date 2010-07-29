ВГСУ скасував рішення щодо повернення грошей за "Луганськтепловоз"

Вищий господарський суд України (ВГСУ) скасував рішення Господарського суду м. Києва, яким він зобов`язав Фонд державного майна України (ФДМУ) відшкодувати власникові «Луганськтепловозу» - управляючій компанії "Брянський машзавод" - внесені кошти за придбаний в 2007 р. і після повернутий у держвласність пакет акцій підприємства в доларах США за курсом на момент придбання.

Про це УНІАН повідомило джерело у ФДМУ.

За його інформацією, ВГСУ також направив цю справу на розгляд суду першої інстанції.

Дане рішення Вищий господарський суд України ухвалив 28 липня.

Як повідомляв УНІАН, Вищий господарський суд України 27 липня приступив до розгляду касаційної скарги ФДМУ на рішення Господарського суду м. Києва, що зобов`язало Фонд відшкодувати власникові «Луганськтепловозу» кошти в доларовому еквіваленті.

Нагадаємо, Господарський суд м. Києва своїм рішенням від 1 квітня цього року зобов`язав Фонд державного майна України відшкодувати колишньому власникові «Луганськтепловозу» - російській холдинговій компанії “Трансмашхолдинг” - внесені нею кошти за придбаний пакет акцій у розмірі 76% статутного фонду в доларах за курсом на момент придбання.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна 19 липня 2006 року оголосив конкурс з продажу 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз".

23 березня 2007 року ФДМУ визнав управляючу компанію «Брянський машинобудівний завод» (що входить до російського "Трансмашхолдингу"), переможцем конкурсу: пакет було продано за 292,505 млн. грн.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" з рахунку УК «Брянський машинобудівний завод» і зарахував їх на рахунок Фонду держмайна. Акції були зараховані на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня 2009 р.

31 березня 2010 р. Фонд державного майна України повторно оголосив про проведення приватизаційного конкурсу з продажу держпакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз» у розмірі 76,001% статутного капіталу.

15 червня 2010 року ”Брянський машзавод`” придбав 76% акцій «Луганськтепловозу» за 410 млн. грн.