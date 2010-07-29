Одержання кредиту МВФ знижує вірогідність девальвації гривні

Ухвалення Радою директорів Міжнародного валютного фонду рішення про надання Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. дозволить Національному банку України нарощувати валютні резерви і, відповідно, забезпечувати стабільність національної валюти, як мінімум, найближчі 2-3 роки.

Таку думку в бесіді з кореспондентом УНІАН висловив начальник відділу аналізу фінансових ринків АБ «ІНГ Банк Україна» Олександр ПЕЧЕРІЦИН.

«Зростання валютних резервів після одержання кредиту підвищить можливість НБУ контролювати стабільність гривні. Таким чином, знижується вірогідність девальвації в найближчі 2-3 роки», - сказав експерт.

Крім того, О.ПЕЧЕРІЦИН зазначив, що необхідність виконання українською владою зобов`язань, передбачених угодою з МВФ, зокрема, вимог з подальшого збільшення капіталізації банківської системи, дозволить зробити українські банки більш кризостійкими. Також ухвалення рішення про виділення МВФ кредиту Україні є позитивним сигналом для інвесторів, що дає підстави говорити про можливе збільшення потоку інвестицій в країну, а також про більшу довіру до українських банків при виході їх на зовнішні ринки запозичень, вважає експерт.

«По-перше, однією з вимог МВФ є завершення рекапіталізації банківської системи, що додатково має підвищити її насиченість капіталом і стійкість до кризових явищ. По-друге, кредит МВФ сигналізує про потенційне покращення інвестиційного клімату всередині країни, що дозволить банкам полегшити запозичення із зовнішніх ринків», - сказав О.ПЕЧЕРІЦИН.

Як повідомляв УНІАН, виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. «на допомогу владі при проведенні реформ і економічного врегулювання».

Кредит розрахований на 29 місяців. Відразу Україна може одержати транш у розмірі 1,89 млрд. дол., подальші транші виділятимуться за результатами щоквартальних переглядів програми співпраці.