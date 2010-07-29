Кредит МВФ брали для збереження соцстандартів

Необхідність отримання кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) зумовлена прагненням зберегти в Україні досягнутий рівень соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні в інтерв`ю загальнонаціональним телеканалам та інформагентствам.

«Це рішення уряду піти на співпрацю з МВФ зумовлене, насамперед, прагненням зберегти досягнутий рівень соціальних стандартів. Зберегти досягнутий рівень зарплат, пенсій, а також значно розширити коло осіб, яким держава надаватиме допомогу при оплаті комунальних послуг», - сказав М.АЗАРОВ, нагадавши, що уряд істотно знизив межу (з 20% до 15% загального доходу сім`ї – УНІАН) для отримання субсидій.

Крім того, прем`єр підкреслив, що програма співпраці з МВФ дозволить мати достатній демпфер для проведення серйозних перетворень у всіх сферах життя.

Як повідомляв УНІАН, виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. «на допомогу властям у проведенні реформ і на економічного врегулювання».

Кредит розраховано на термін 29 місяців. Одразу Україна може одержати транш у розмірі 1,89 млрд. дол., подальші транші виділятимуться за наслідками щоквартальних переглядів програми співпраці.