Євросоюз виділить Україні 600 млн. євро

Для компенсації населенню витрат на оплату житлово-комунальних послуг Європейський Союз виділить Україні 600 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні в інтерв`ю загальнонаціональним телеканалам та інформагентствам.

Він відзначив, що раніше було досягнуто домовленість про те, що ЄС виділить кошти після набирання сили рішенням Міжнародного валютного фонду про надання Україні нового кредиту.

«Вчора набрало чинності рішення МВФ, і це означає, що ми одержимо для реалізації цього завдання приблизно 600 млн. євро», – сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, тарифи на теплопостачання і гаряче водопостачання зростуть на 20-25% у зв`язку із зростанням ціни на газ для підприємств теплокомуненерго на 50% з 1 серпня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. «на допомогу властям у проведенні реформ і на економічного врегулювання».