Отримання кредиту від МВФ суттєво не вплине на курс гривні

Прийняття Радою директорів Міжнародного валютного фонду рішення про надання Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. не матиме суттєвого впливу на курс національної валюти.

Таку думку в розмові з кореспондентом УНІАН висловив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Олександр ЖОЛУДЬ.

«Я чекаю, що в найближчій перспективі суттєвої зміни курсу не відбудеться. Загалом, якби ми не одержали цього траншу, то цілком можливо, що вже наприкінці літа - початку осені почалося б деяке ослаблення гривні. Хоча, про це однозначно говорити не можна, оскільки поки що у нас непоганий баланс, зокрема за рахунок інших запозичень, - відзначив О.ЖОЛУДЬ. - У нас на сьогодні резерви НБУ близько 30 млрд. дол., і навіть неотримання цього траншу не змінило б ситуації з курсом найближчими місяцями».

При цьому експерт вважає, що значнішим негативним чинником впливу на курс гривні є можлива друга хвиля кризи, зокрема, погіршення ситуації для вітчизняних експортерів.

«Якщо відбудеться черговий виток кризи і погіршення ситуації для українського експорту, або ситуації з виплатами за боргами України, то це впливатиме на курс набагато більше, ніж отримання траншу МВФ», - вважає О.ЖОЛУДЬ.

Крім того, він повідомив, що надання МВФ кредиту Україні навряд чи призведе до зниження вартості або пом`якшення умов залучення українськими банками ресурсів на зовнішніх ринках запозичень.

«На сьогодні запозичення проводять, здебільшого, банки з іноземним капіталом, і в даному процесі більше значення приділяється стану справ у материнській структурі, ніж тому, чи одержала Україна кредит МВФ чи ні, - сказав О.ЖОЛУДЬ. - Якби Україна вийшла на зовнішні ринки, як вона збиралася зробити цього літа, то, природно, відсоток (ставка - УНІАН), який ми б одержали за суверенними бондами, був би базою для інших. А в зв`язку з тим, що відсоток, який МВФ дає нам, зовсім не ринковий, а залежить від того, виконуватиме чи не виконуватиме Україна прописані в договорі умови, то він безпосередньо не впливає на ставки для комерційних структур за кордоном».

Як повідомляв УНІАН, виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалив виділення Україні кредиту в розмірі 15,15 млрд. дол. «на допомогу владі при проведенні реформ й економічного врегулювання».

Кредит розрахований на термін 29 місяців. Одразу ж Україна може одержати транш у розмірі 1,89 млрд. дол., подальші транші виділятимуться за результатами щоквартальних переглядів програми співпраці.