УКРАЇНА ВИПРОСИЛА У МВФ 15 МЛРД ДОЛ. ХТО ЗІГРІЄТЬСЯ, А ХТО – ОБПЕЧЕТЬСЯ...

Звершилося – нова українська влада продовжила політику колишньої у напрямі залучення зовнішніх позик, хоча раніше суворо критикувала уряд Тимошенко за підсаджування української економіки на "кредитну голку". Виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду 28 липня схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. "для допомоги владі при проведенні реформ і економічного врегулювання".

Перший транш кредиту стенд-бай у розмірі 1,89 млрд. доларів буде виділений сьогодні, 29 липня. Про це заявив під час телефонної конференції керівник місії МВФ по Україні Танос Арванітіс.

Правила позики

Кредит розрахований на термін 29 місяців. Відразу Україна може одержати транш у розмірі 1,89 млрд. дол., подальші транші виділятимуться за наслідками щоквартального перегляду програми співпраці.

"Україна приходить до тями після складного періоду, протягом якого економіці було завдано істотних збитків зовнішніми потрясіннями і внутрішнім неспокоєм. Влада повна рішучості упорядкувати економіку ...за допомогою важливих фіскальних, енергетичних і фінансових реформ", - заявив перший заступник генерального директора-розпорядника Джон ЛІПСКІ після засідання виконавчого комітету.

МВФ визначив основні завдання для української влади: консолідація державних фінансів, відновлення стійкості банківської системи і розробка змістовнішої грошово-кредитної політики. Для досягнення цієї мети уряд повинен упроваджувати реформи і інституційні зміни, включаючи реформи податкової політики і політики витрат, пенсійну реформу і реформи в енергетичному секторі, а також прийматиме заходи щодо зміцнення незалежності Національного банку.

Метою економічної програми реформ є підтримка програми уряду в чотирьох ключових напрямах.

Перше – відновлення довіри і досягнення фіскальної стабільності шляхом скорочення дефіциту загального сектору державного управління до 3,5% ВВП в 2011 році і 2,5% в 2012 році, і зменшення державного боргу нижче 35% до 2015 року.

Друге – впровадження реформ для модернізації газового сектору і подолання дефіциту "Нафтогазу України" починаючи з 2011 року, зокрема, за допомогою підвищення тарифів на газ і цінових механізмів, які дозволили б деполітизувати ціноутворення для комунальних підприємств.

Третє - відновлення і захист фінансового стану банків в рамках завершення планів рекапіталізації до кінця 2010 року і посилення нагляду.

Четверте – розробка динамічнішої системи грошово-кредитної політики з акцентом на внутрішню цінову стабільність в режимі гнучкого валютного курсу, який реалізовуватиметься більш незалежним Національним банком України.

***Україна стала членом МВФ 3 вересня 1992 року. Квота України - 1372 млн. СПЗ (близько 2078,4 млн. дол. США).

Куди підуть кошти...

Влада розказала, куди збирається направити отримані кошти. Так, прем’єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що на покриття дефіциту Державного бюджету планується направити близько 20% загальної суми кредиту МВФ, решту коштів необхідно буде витратити на серйозні програми модернізації економіки, зокрема на програму з енергозбереження.

Він висловив сподівання, що наступного року в Україні суттєво скоротиться потреба використовувати кредитні кошти для погашення дефіциту бюджету. Прем’єр наголосив, що 2010 рік - це рік виходу з кризи і тому уряд змушений витрачати гроші на покриття дефіциту Держбюджету, бюджету НАК «Нафтогаз України» і Пенсійного фонду.

Як уточнив віце-прем’єр Сергій Тигіпко, МВФ погодився виділити із загального обсягу кредиту в 15,15 млрд. дол. США на покриття дефіциту держбюджету лише 2 млрд. дол., причому ці кошти можуть бути використані лише для бюджету поточного року.

«Згідно з умовами програми співпраці Україна одержить 2 млрд. дол. США на покриття дефіциту бюджету 2010 року. Але вже з наступного року всі без винятку кошти будуть спрямовані лише на поповнення золотовалютних резервів Національного банку України», - повідомив С.ТІГІПКО.

Спрямування коштів на поповнення резервів, зазначив віце-прем`єр, дозволить, перш за все, стабілізувати національну валюту і стане підставою для подальшого розвитку фінансового сектора держави.

Можлива реакція...

Як відомо, кредит МВФ - у першу чергу, сигнал для інвесторів, що Україна на плаву і їй варто довіряти, зокрема, можна вкладати кошти.

Економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ відзначає, що після рішення Міжнародного валютного фонду (МВФ) вийдуть рішення рейтингових агентств про підвищення суверенних рейтингів України.

На його думку, перший транш у розмірі 1,9 млрд. доларів надійде в Україну на початку серпня 2010 року. На сьогоднішній день МВФ не опублікував певного графіка надання подальших траншів. При цьому звичайною практикою кредитів stand-by є виділення траншів після щоквартальних переглядів. Таким чином, Україна зможе одержати ще один транш до кінця 2010 року, вважає економіст.

О.Блінов вважає, що «вплив рішення МВФ на котирування українських облігацій буде лише помірно позитивним, оскільки затвердження програми stand-by було очікуваною для ринку подією, і цей чинник вже врахований у цінах». При цьому дане рішення має привести до подальшого зниження вартості страховки від ризику девальвації гривні, прогнозує економіст. На його думку, це повинно підвищити привабливість внутрішнього ринку облігацій для нерезидентів.

Як поводитиметься гривня...

Отримання кредиту дозволить Національному банку України нарощувати валютні резерви і, відповідно, забезпечувати стабільність національної валюти, як мінімум, найближчі 2-3 роки, вважає начальник відділу аналізу фінансових ринків АБ «ІНГ Банк Україна» Олександр ПЕЧЕРІЦИН.

«Зростання валютних резервів після одержання кредиту підвищить можливість НБУ контролювати стабільність гривні. Таким чином, знижується вірогідність девальвації в найближчі 2-3 роки», - сказав експерт.

Крім того, О.ПЕЧЕРІЦИН зазначив, що необхідність виконання українською владою зобов`язань, передбачених угодою з МВФ, зокрема, вимог з подальшого збільшення капіталізації банківської системи, дозволить зробити українські банки більш кризостійкими. Також ухвалення рішення про виділення МВФ кредиту Україні є позитивним сигналом для інвесторів, що дає підстави говорити про можливе збільшення потоку інвестицій в країну, а також про більшу довіру до українських банків при виході їх на зовнішні ринки запозичень, вважає експерт.

«По-перше, однією з вимог МВФ є завершення рекапіталізації банківської системи, що додатково має підвищити її насиченість капіталом і стійкість до кризових явищ. По-друге, кредит МВФ сигналізує про потенційне покращення інвестиційного клімату всередині країни, що дозволить банкам полегшити запозичення із зовнішніх ринків», - сказав О.ПЕЧЕРІЦИН.

І ще одна думка. Затвердження програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) навряд чи матиме суттєвий вплив на внутрішні фінансові ринки, оскільки позитивне рішення МВФ було очікуваним і вже враховане учасниками ринку, припускає головний економіст інвесткомпанії Dragon Capital Олена БЕЛАН.

Водночас економіст відзначила, що затвердження нової кредитної програми має надзвичайно позитивне значення для економіки України. "Виконання вимог МВФ, зокрема здійснення заходів з фіскальної консолідації, дасть змогу українській владі забезпечити раціональніше використання фінансових коштів і підтримати економічне зростання, хоча вжиття непопулярних економічних заходів вимагатиме сильної політичної волі", - відзначила О.БЕЛАН.

За її словами, умови нової програми практично повністю відповідають вимогам, висунутим місією МВФ в Україні на початку цього місяця. Ключовими з них є фіскальна консолідація, проведення реформ у газовій сфері, завершення оздоровлення банківської системи. Відповідно до робочих домовленостей з Фондом, уряд має знизити дефіцит сектору держуправління з 6,5% в 2010 р. до 3,5% ВВП в 2011 р. і 2,5% в 2012 р., а також забезпечити рівень державного боргу нижче 35% ВВП до 2015 р. У рамках заходів з фіскальної консолідації українська влада також зобов`язана забезпечити бездефіцитний бюджет "Нафтогазу України" починаючи з 2011 р., зокрема шляхом підвищення внутрішніх тарифів на газ. Процес рекапіталізації банків має бути завершений до кінця поточного року, що, на думку економіста, підвищує шанси банку "Надра" на отримання державної допомоги найближчим часом.

І знову про гривню. Надання Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. не матиме суттєвого впливу на курс національної валюти, переконаний експерт Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Олександр ЖОЛУДЬ.

«Я чекаю, що в найближчій перспективі суттєвої зміни курсу не відбудеться. Загалом, якби ми не одержали цього траншу, то цілком можливо, що вже наприкінці літа - початку осені почалося б деяке ослаблення гривні. Хоча, про це однозначно говорити не можна, оскільки поки що у нас непоганий баланс, зокрема за рахунок інших запозичень, - відзначив О.ЖОЛУДЬ. - У нас на сьогодні резерви НБУ близько 30 млрд. дол., і навіть неотримання цього траншу не змінило б ситуації з курсом найближчими місяцями».

При цьому експерт вважає, що значнішим негативним чинником впливу на курс гривні є можлива друга хвиля кризи, зокрема, погіршення ситуації для вітчизняних експортерів.

«Якщо відбудеться черговий виток кризи і погіршення ситуації для українського експорту, або ситуації з виплатами за боргами України, то це впливатиме на курс набагато більше, ніж отримання траншу МВФ», - вважає О.ЖОЛУДЬ.

Крім того, він повідомив, що надання МВФ кредиту Україні навряд чи призведе до зниження вартості або пом`якшення умов залучення українськими банками ресурсів на зовнішніх ринках запозичень.

«На сьогодні запозичення проводять, здебільшого, банки з іноземним капіталом, і в даному процесі більше значення приділяється стану справ у материнській структурі, ніж тому, чи одержала Україна кредит МВФ чи ні, - сказав О.ЖОЛУДЬ. - Якби Україна вийшла на зовнішні ринки, як вона збиралася зробити цього літа, то, природно, відсоток (ставка - УНІАН), який ми б одержали за суверенними бондами, був би базою для інших. А в зв`язку з тим, що відсоток, який МВФ дає нам, зовсім не ринковий, а залежить від того, виконуватиме чи не виконуватиме Україна прописані в договорі умови, то він безпосередньо не впливає на ставки для комерційних структур за кордоном».

Чого чекати від влади на фінансовому ринку...

Уряд України не має наміру відмовлятися від розміщення єврооблігацій (євробондів) після одержання кредиту. Як заявив М.АЗАРОВ, «у рамках траншу МВФ ми порахуємо, скільки залишиться ресурсів для погашення дефіциту бюджету, і в рамках цього ресурсу ми здійснимо заходи з фінансування цього дефіциту, або вийшовши і розміщуючи свої європейські зобов`язання, так звані євробонди, або вийшовши на запозичення в інший спосіб. Це наше право».

Він зазначив, що буквально місяць тому Україні не вдалося розмістити свої євробонди через несприятливі умови на ринку.

«Фінансова ситуація на ринках була несприятлива. Ми ухвалили рішення, що на тих умовах, які нам запропонували – для нас це не вигідно. Ми пішли з ринку, але це зовсім не означає, що ми не маємо можливості повернутися. Ми повернемося тоді, коли для нас будуть вигідні умови», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр відзначив, що дефіцит Держбюджету в поточному році не може перевищувати 60 млрд. грн. «Це гігантська сума. І ці 60 мільярдів, а минулого року було більше 100 млрд.,... - ця гігантська сума має заміщатися позиками - іншого механізму у нас немає», - сказав М.АЗАРОВ.

Що чекає нас...

Кабмін не планує другого етапу підвищення тарифів на газ для населення. Як заявив М.Азаров, меморандум про співпрацю з МВФ відповідного пункту не містить, проте корегування тарифів в регіонах України все ж таки проводитиметься після створення Національної комісії з регулювання тарифів.

«У меморандумі цього немає однозначно. У меморандумі йдеться про зобов`язання України встановити обґрунтовані тарифи на ті послуги, які житлово-комунальні підприємства надають. Обґрунтовані – тобто, відповідні реальним витратам. Першим етапом було ось це рішення (про підвищення тарифів – УНІАН). Другим етапом буде величезна робота. Як ви знаєте, створений механізм – це єдина комісія з регулювання тарифів в житлово-комунальній сфері, правда, це поки на папері, комісію ще потрібно створити. Перед цим органом стоятиме завдання проаналізувати все те різноманіття тарифів і тарифних умов, яке є в наших містах», – сказав М.Азаров. Саме після проведення такого аналізу і будуть встановлені тарифи окремо для кожного регіону, відзначив він.

При цьому прем`єр-міністр підкреслив важливість і необхідність проведення робіт із забезпечення ефективного використання тепла і енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства.

***Окружний адміністративний суд м. Києва призначив на 16 вересня цього року перше засідання у справі за позовом Національного форуму профспілок України (НФПУ) до Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) України про визнання протиправною і скасування постанови №812 про підвищення роздрібних цін на газ для населення (НКРЕ збільшила з 1 серпня 2010 року на 50% відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалювання і гаряче водопостачання).

НФПУ вже мав позитивний досвід блокування рішень уряду про підвищення тарифів для населення через суд. Зокрема, 31 серпня 2009 року Окружний адміністративний суд м. Києва задовольнив позов Національного форуму профспілок України, в якому оскаржена постанова НКРЕ від 9 липня 2009 року про підвищення ринкових цін на природний газ для населення.

Допомога не за горами...

Для компенсації населенню витрат на оплату житлово-комунальних послуг Європейський Союз виділить Україні 600 млн. євро.

М.АЗАРОВ відзначив, що раніше була досягнута домовленість про те, що ЄС виділить кошти після набирання сили рішенням Міжнародного валютного фонду про надання Україні нового кредиту.

«Вчора набрало чинності рішення МВФ, і це означає, що ми одержимо для реалізації цього завдання приблизно 600 млн. євро», – сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, тарифи на теплопостачання і гаряче водопостачання зростуть на 20-25% у зв`язку із зростанням ціни на газ для підприємств теплокомуненерго на 50% з 1 серпня 2010 року.

Влада пояснює чи Чергове виправдання?..

Прем’єр пояснив, навіщо влада пішла на співпрацю з МВФ. «Це рішення уряду піти на співпрацю з МВФ зумовлене, насамперед, прагненням зберегти досягнутий рівень соціальних стандартів. Зберегти досягнутий рівень зарплат, пенсій, а також значно розширити коло осіб, яким держава надаватиме допомогу при оплаті комунальних послуг», - сказав М.АЗАРОВ, нагадавши, що уряд істотно знизив межу (з 20% до 15% загального доходу сім`ї – УНІАН) для отримання субсидій.

Крім того, прем`єр підкреслив, що програма співпраці з МВФ дозволить мати достатній демпфер для проведення серйозних перетворень у всіх сферах життя.

Опозиція угледіла підступ...

Опозиційний уряд переконаний, що влада використає кредит від МВФ для корупційних розрахунків з “РосУкрЕнерго”.

Опозиційний уряд України висловлює жаль з приводу останнього рішення Міжнародного валютного фонду щодо відкриття кредитної лінії для України в розмірі 15 мільярдів доларів. “Ми переконані, що ці кошти будуть використані владою для корупційних розрахунків з компанією «РосУкрЕнерго» відповідно до ганебно програного в червні цього року Стокгольмського арбітражу, про що неодноразово у своїх публічних зверненнях говорила Юлія ТИМОШЕНКО”, - зазначається в заяві.

У зв’язку із чим опозиційний уряд заявляє, що Міжнародний валютний фонд не мав ухвалювати рішення щодо підтримки “режиму ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА в умовах очевидного згортання демократії, свободи слова та громадянських прав в Україні”. В опозиційному уряді попереджають МВФ, що фінансовий тягар щодо повернення цього кредиту повністю лягає на плечі простих громадян, яких влада вже «ощасливила» радикальним підвищенням цін на житлово-комунальні послуги, зростанням вартості газу на 50 відсотків, та анонсованим збільшенням пенсійного віку та подорожчанням хлібу, починаючи з осені цього року.

“Україна чекала не таких реформ від влади та МВФ. Реформаторський «зуд» ЯНУКОВИЧА призвів до загострення політичної та економічної кризи в Україні. Тому нам не прийнятна сама думка, щоб міжнародні фінансові інституції спонсорували збагачення представників режиму за рахунок пограбування українських громадян”, - зазначається в заяві.

Опозиційний уряд України висловлює сподівання, що МВФ, який є знаний у світі обстоюванням демократичних і ринкових принципів, перегляне своє рішення на користь держави Україна, а не правлячого режиму.

Позитив сумнівний...

Новий кредит МВФ знову піде на проїдання і стримування гривні від девальвації, вважає заступник начальника відділу Академії фінансового управління Сергій КУЛЬПІНСЬКИЙ.

«Частково кошти кредиту також підуть на допомогу нашим імпортерам за рахунок тимчасового зміцнення валютного курсу, а також, щоб утримати країну від серйозних інфраструктурних проектів шляхом посилення фіскальної політики», – додав він.

На думку експерта, це черговий крок назад. «Ще 2008 року подібний кредит уряд брав на підтримку валютного курсу, який разом з Нацбанком і обвалили на більш як 50%. Нині ж країну лише підтягують до рівня держборгу «розвинених» країн, що в середньому становить 70-80% ВВП, тоді як фундаментальні засади економіки продовжують руйнуватися», – відзначив експерт.

За словами С.КУЛЬПІНСЬКОГО, з моменту виділення траншу МВФ в останньому кварталі 2008 року інвестиції в основний капітал падали з неймовірною швидкістю: їх падіння становило 41,5% за 2009 рік і продовжується в нинішньому році – 12,5% за перший квартал. «За такої ситуації про відновлення економіки на найближчі роки говорити не доводиться: в інфраструктурні проекти уряд вкладати не в змозі, а реальний сектор, за винятком хіба що сільського господарства, не відчуває рентабельності, яка дозволила б йому здійснювати довгострокові інвестиції», – додав експерт.

(УНІАН)