Експерт: Кредит МВФ знову піде на проїдання

Кредит, що виділяється Міжнародним валютним фондом (МВФ), знову піде на проїдання і стримування гривні від девальвації.

Таку думку висловив УНІАН заступник начальника відділу Академії фінансового управління Сергій КУЛЬПІНСЬКИЙ.

«Частково кошти кредиту також підуть на допомогу нашим імпортерам за рахунок тимчасового зміцнення валютного курсу, а також, щоб утримати країну від серйозних інфраструктурних проектів шляхом посилення фіскальної політики», – додав він.

На думку експерта, це черговий крок назад. «Ще 2008 року подібний кредит уряд брав на підтримку валютного курсу, який разом з Нацбанком і обвалили на більш як 50%. Нині ж країну лише підтягують до рівня держборгу «розвинених» країн, що в середньому становить 70-80% ВВП, тоді як фундаментальні засади економіки продовжують руйнуватися», – відзначив експерт.

За словами С.КУЛЬПІНСЬКОГО, з моменту виділення траншу МВФ в останньому кварталі 2008 року інвестиції в основний капітал падали з неймовірною швидкістю: їх падіння становило 41,5% за 2009 рік і продовжується в нинішньому році – 12,5% за перший квартал. «За такої ситуації про відновлення економіки на найближчі роки говорити не доводиться: в інфраструктурні проекти уряд вкладати не в змозі, а реальний сектор, за винятком хіба що сільського господарства, не відчуває рентабельності, яка дозволила б йому здійснювати довгострокові інвестиції», – додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. «на допомогу властям у проведенні реформ і на економічного врегулювання».

Кредит розраховано на термін 29 місяців. Одразу Україна може одержати транш у розмірі 1,89 млрд. дол., подальші транші виділятимуться за наслідками щоквартальних переглядів програми співпраці.