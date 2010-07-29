Міжнародний валютний фонд (МВФ) сьогодні виділить Україні перший транш кредиту стенд-бай у розмірі 1,89 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час телефонної конференції керівник місії МВФ по Україні Танос АРВАНІТІС.

«1,89 млрд. доларів буде виділено вже сьогодні. Друга частина буде надана після завершення першого перегляду програми співпраці», - сказав Т.АРВАНІТІС.

Як уточнив журналістам постійний представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, перший перегляд програми буде проведено в жовтні-листопаді цього року.

За словами Т.АРВАНІТІСА, в 2011 році в рамках програми співпраці Україна може одержати 4 млрд. спеціальних прав запозичення (СПЗ).

Крім того, керівник місії МВФ уточнив, що сьогодні вартість коштів, що надаються Україні, становить 2,5%, і надалі вона змінюватиметься і залежатиме від становища на ринку.

У свою чергу, М.АЛЬЄР відзначив, що впродовж найближчих трьох років Україна виплачуватиме лише відсотки за кредитами, а після закінчення цього терміну почне виплачувати тіло кредиту.

Як повідомляв УНІАН, виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. «на допомогу владі при проведенні реформ і на економічне врегулювання».

Кредит розрахований на 29 місяців. Одразу Україна може одержати транш у розмірі 1,89 млрд. дол., подальші транші виділятимуться за результатами щоквартальних переглядів програми співпраці.