Куди підуть гроші МВФ

На покриття дефіциту Державного бюджету планується направити близько 20% загальної суми кредиту МВФ, решту коштів необхідно буде витратити на серйозні програми модернізації економіки, зокрема на програму з енергозбереження.

Про це заявив прем`єр-міністр Микола Азаров, повідомляє агентство УНІАН.

Він висловив сподівання, що 2011 року в Україні суттєво скоротиться потреба використовувати кредитні кошти для погашення дефіциту бюджету.

"Ми сподіваємося, що наступного року ми дедалі менше витрачатимемо ресурсів і кредитів на погашення дефіциту бюджету, а все більше спрямовуватимемо на програми розвитку нашої країни. Ми таку траєкторію для себе намітили, виходячи, перш за все, з масштабності тих завдань, які нині перед нами стоять", - сказав Азаров.

Він наголосив, що 2010 рік - це рік виходу з кризи і тому уряд змушений витрачати гроші на покриття дефіциту держбюджету, бюджету НАК "Нафтогаз України" і Пенсійного фонду.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд схвалив виділення Україні кредиту в розмірі 15,15 млрд. доларів "на допомогу владі при проведенні реформ й економічного врегулювання".

Кредит розрахований на термін 29 місяців. Одразу ж Україна може одержати транш у розмірі 1,89 млрд. доларів, подальші транші виділятимуться за результатами щоквартальних переглядів програми співпраці.

Віце-прем`єр Сергій Тігіпко заявив, що "згідно з умовами програми співпраці Україна одержить 2 млрд. доларів на покриття дефіциту бюджету 2010 року".

"Але вже з наступного року всі без винятку кошти будуть спрямовані лише на поповнення золотовалютних резервів Національного банку України", - зазначив він.