Луганськтепловоз знову стане джерелом поповнення бюджету?

Фонд держмайна України із 2 серпня може почати нараховувати пеню у разі несплати до цього часу російською керуючою компанією "Брянський машзавод" необхідних грошових коштів за придбаний на конкурсі 76% пакет акцій ХК "Луганськтепловоз", термін сплати за який, згідно з договором купівлі-продажу, настав 29 липня.

Про це повідомляє агентство Економічна правда.

"За законодавством у разі несплати покупцем коштів за пакет ФДМ зобов`язаний, почекавши пару днів, почати нараховувати пеню. При цьому паралельно юристи ФДМ за зверненням бухгалтерії мають вжити передбачених в цьому випадку заходів, зокрема, спочатку попереджувальних", - поінформував співрозмовник агентства.

У той же час офіційного підтвердження про початок нарахування пені з 2 серпня у ФДМ поки отримати не вдалося.

Агентству поки також не вдалося отримати і коментар російського "Трансмашхолдингу", до складу якого входить КК "Брянський машзавод".

Джерело в уряді також зазначило, що певну невизначеність у ситуацію внесло рішення Вищого господарського суду України, яким скасовано рішення Господарського суду Києва про повернення російському інвесторові суми за придбані ним на конкурсі в 2007 році 76% акцій "Луганськтепловоза" не 292 млн. гривень, а доларового еквівалента (тобто 58 млн. доларів, або на сьогодні - понад 450 млн. гривень), тоді як при повторній купівлі цього пакета в червні 2010 року, незважаючи на велику суму в гривнях, вартість пакета склала 51 млн. доларів.

За рішенням ВГСУ, справу направлено на повторний розгляд.

Як повідомлялося, спираючись на рішення Госпсуду Києва, Кабінет міністрів 21 липня прийняв розпорядження, згідно з яким ФДМ і КК "Брянський машзавод" укладуть мирову угоду і договір про взаємозалік, в рамках якого російський інвестор знов отримає 76% акцій ВАТ "Луганськтепловоз" і обидві сторони будуть звільнені від зустрічних грошових розрахунків.

У ФДМ відзначили, що відповідно до постанови, вже ведеться робота з підготовки мирової угоди.

Покупець пакету повинен був 29 липня внести половину коштів за придбаний пакет, проте цього не сталося.