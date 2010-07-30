Міжбанк: котирування 7,8915/7,8955 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,8915/7,8955 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту не змінилися – 0,2610/0,2613, котирування щодо євро-гривні зросли – 10,3140/10,3215. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,3066/1,3068 (четвер — 1,3035/1,3037).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом – 7,8932.