«Банк Російський Стандарт» скоротив збиток в 1,5 раза

«Банк Російський Стандарт» (Київ) у першому півріччі 2010 року, в порівнянні з відповідним періодом 2009 року, скоротив збиток в 1,5 разу - до 7,574 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, обнародуваному в газеті «Голос України» від 30 липня ц.р.

Активи банку за вказаний період збільшилися на 23% і на 1 липня 2010 року склали 244,617 млн. грн., кредити і заборгованість клієнтів – на 44%, до 133,005 млн. грн., зобов`язання – на 36%, до 201,581 млн. грн. Статутний капітал залишався на рівні 72 млн. грн., власний капітал зменшився на 15%, до 43,036 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Банк Російський Стандарт» (Київ) засновано в 2006 році і на сьогоднішній день входить в четвертую групу (невеликі банки) за класифікацією Нацбанку України.

100% акцій української кредитно-фінансової установи володіє ЗАТ «Банк Російський Стандарт» (Російська Федерація).