«Універсал Банк» скоротив збиток в 1,3 раза

ПАТ «Універсал Банк» (Київ) в першому півріччі 2010 року, в порівнянні з відповідним періодом 2009 року, скоротив збиток в 1,3 раза – до 72,727 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, обнародуваному в газеті «Голос України» від 30 липня 2010 року.

Активи банку за звітний період виросли на 2% і на 1 липня 2010 року склали 9,294 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів скоротилися на 7%, - до 6,511 млрд. грн., зобов`язання збільшилися на 0,6%, до 8,330 млрд. грн. Статутний капітал банку в звітному періоді залишався на рівні 1,038 млрд. грн., власний капітал збільшився на 17% - до 963,903 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Універсал Банк» (Universal Bank) зареєстроване в січні 1994 року, на сьогодні займає 25-е місце за обсягом активів з 175 банків і входить до групи крупних банків України.

EFG New Europe Holding (Нідерланди) володіє 99,961% акцій «Універсал Банку».