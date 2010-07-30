Міжбанк: котирування 7,8922/7,8928 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,8915/7,8955, на 12:00 звузився спред - 7,8922/7,8928 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2610/0,2613, на 12:00 ціни знизилися до 0,2607/0,2611.

У Росії курс долар-рубль знизився й на 12:00 встановився на рівні 30,2425 (+0,0801).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3066/1,3068, а на 12:00 знизилися до 1,3046/1,3048.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,3140/10,3215, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,2945/10,2985.