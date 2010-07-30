Експерт: На поповнення золотовалютних резервів спрямують 5-6 млрд. дол.

На поповнення золотовалютних резервів бути спрямовано не більш як 5-6 млрд. дол. США із загальної суми кредиту Міжнародного валютного фонду, завдяки чому резерви Національного банку України будуть доведені до обсягу 35 млрд. дол.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН провідний аналітик інвестиційної групи «Сократ» Станіслав КАРТАВИХ.

За його словами, ця сума відповідає докризовому рівню і дасть можливість плавно зміцнити курс національної валюти до 7,7-7,8 грн./дол. до кінця року. Решту коштів, ймовірно, буде спрямовано на модернізаційні проекти, припускає аналітик.

С.КАРТАВИХ упевнений, що при ухваленні рішення щодо розподілу коштів МВФ, безумовно, буде знайдено компроміс. «При цьому, якщо порядок сум, які спрямовуються на покриття дефіциту бюджету, достатньо узгоджений (2-3 млрд. дол.), то каменем спотикання є питання про розподіл частини, що залишилася», - підкреслив аналітик.

Як повідомляв УНІАН, вчора на прес-конференції віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявив, що МВФ погодився виділити із загального обсягу кредиту в 15,15 млрд. дол. на покриття дефіциту держбюджету лише 2 млрд. дол., причому ці кошти можуть бути використані лише для бюджету поточного року. Але вже з наступного року всі без винятку кошти буде спрямовано лише на поповнення золотовалютних резервів Національного банку України.

Пізніше прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що на покриття дефіциту держбюджету планується спрямувати порядку 20% загальної суми кредиту МВФ, решту коштів необхідно буде витратити на серйозні програми модернізації економіки, зокрема на програму з енергозбереження.