Банк «Фінанси і кредит» скоротив збиток в 3,5 раза

Банк «Фінанси і кредит» (Київ) в першому півріччі 2010 року, в порівнянні з відповідним періодом 2009 року, скоротив збиток в 3,5 разу – до 54,301 млн. грн. Про це йдеться в повідомленні банку, обнародуваному в газеті «Урядовий кур`єр» від 30 липня 2010 року.

Активи банку за звітний період збільшилися на 14% і на 1 липня 2010 року склали 22,202 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - на 8%, - до 18,028 млрд. грн., зобов`язання - на 16%, до 20,229 млрд. грн.

Статутний капітал банку за вказаний період залишався на рівні 2 млрд. грн., власний капітал зменшився на 3% - до 1,973 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Банк "Фінанси і кредит" заснований в 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Основними акціонерами банку, за станом на 1 липня 2009 року, є АТ «F&C Realty» – 47,06%, ТОВ «Асканія» – 48,88%.

У ЗМІ банк називають підконтрольним народному депутатові Костянтину ЖЕВАГО.