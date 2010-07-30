Дефіцит бюджету склав 26,5 млрд. грн.

Державний бюджет України за січень-червень 2010 року виконано з дефіцитом у сумі 26,525 млрд. грн., зокрема, загальний фонд виконано з дефіцитом 25,299 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, доходи державного бюджету за вказаний період становили 112,068 млрд. грн., зокрема, загального фонду – 89,959 млрд. грн. При цьому податкові надходження до держбюджету становили 81,580 млрд. грн., неподаткові – 26,108 млрд. грн.

Мінфін не надає інформації про показник виконання прибуткової частини щодо запланованого бюджетного розпису.

Касові витрати держбюджету за січень-червень п.р. становили 139,512 млрд. грн., в т.ч. загального фонду – 115,397 млрд. грн. (95,6% плану звітного періоду).

У першому півріччі 2010 року погашення основної суми держборгу з бюджету становило 12,750 млрд. грн. Погашення внутрішнього боргу було на рівні 10,540 млрд. грн., зовнішнього боргу – 2,210 млрд. грн., в т.ч. по загальному фонду – 1,429 млрд. грн.

Державні запозичення до державного бюджету були здійснені в обсязі 46,08 млрд. грн. На внутрішньому ринку було залучено 29,903 млрд. грн., в т.ч. по загальному фонду – 22,708 млрд. грн. (на рекапіталізацію «Укрексімбанку» – 6,4 млрд. грн.), на зовнішньому – 16,177 млрд. грн.

Від приватизації державного майна у січні-червні 2010 року до держбюджету надійшло 244,5 млн. грн.

За січень-червень п.р. зведений бюджет виконано з дефіцитом у сумі 24,971 млрд. грн. Доходи зведеного бюджету становили 145,264 млрд. грн., касові витрати – 171,155 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (з поправками), доходи заплановані на рівні 252,718 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 210,055 млрд. грн. Витрати держбюджету заплановані на рівні 305,633 млрд. грн., в т.ч., витрати загального фонду – 240,951 млрд. грн.

Дефіцит держбюджету заплановано в сумі 54,095 млрд. грн., або 4,99% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема по загальному фонду – 30,338 млрд. грн., або 2,8% ВВП.

Держбюджет розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.

До державного бюджету України входять загальний фонд і спеціальний фонд. До загального фонду надходять загальнодержавні податки і збори і з нього фінансуються основні витрати. Кошти, які надходять до спеціального фонду, мають цільове призначення.

Дефіцит держбюджету розраховується як різниця сум його доходів і повернутих до бюджету кредитів, а також витрат і виданих з держбюджету кредитів.

Державний бюджет України і місцеві бюджети складають зведений бюджет України.