Україна планує залучити 3,9 млрд. дол. інвестицій і позик

Україна до кінця поточного року планує провести переговори і підписати з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) угоди про системні позики і залучення інвестицій на суму 3,9 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив журналістів перший заступник міністра економіки Анатолій МАКСЮТА.

«Загалом у 2010 році є можливість провести офіційні переговори і підписати міжнародні договори орієнтовно на 3,9 млрд. дол. Однак це не означає, що всі ці гроші вже цього року надійдуть до України», - сказав А.МАКСЮТА.

Зокрема, він відзначив, що поточного року планується одержати системну позику на політику розвитку від Світового банку у розмірі 500 млн. дол. Також очікується одержати другу частину позики на рекапіталізацію банків у розмірі 350 млн. дол. від СБ – перша частина в сумі 400 млн. дол. була одержана раніше.

Заступник міністра відзначив, що інвестиції від МФО планується залучити на реабілітацію гідроелектростанцій – 60 млн. дол., будівництво залізниць – 500 млн., будівництво повітряних ліній електропередач – 175 млн., проекти енергоефективності – 300 млн.