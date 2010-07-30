Економіст: Кабмін гостро потребує фінансування дефіциту бюджету
Поповнення резервів НБУ не настільки важливе
Уряд цього року гостро потребує фінансування дефіциту Державного бюджету, тоді як для кредитного поповнення резервів Національного банку причин мало.
Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.
Він аргументує свою точку зору тим, що «міжнародні резерви Нацбанку вже виросли на 3 млрд. доларів за перше півріччя ц.р. і продовжують рости завдяки профіциту платіжного балансу. Таким чином, в 2010 році кошти МВФ, швидше за все, активно використовуватимуться Міністерством фінансів, тоді як уже в подальші роки вони спрямовуватимуться практично повністю Національному банку України - фактично для рефінансування попереднього кредиту від МВФ на 10,7 млрд. доларів, які мають бути погашені в 2012-14 роках.
При цьому, вважає економіст, Міністерство фінансів могло б направити 2 млрд. доларів від МВФ на погашення дорожчого кредиту на суму 2 млрд. доларів, одержаного від банку ВТБ. На думку О.БЛІНОВА, через небажання йти на цей крок можна зробити важливі висновки. По-перше, уряд бачить, що бюджетний дефіцит в 2010 році може зростати далі і перевищити цільовий показник в 5% ВВП. Другий висновок: роль приватизації у фінансуванні дефіциту бюджету-2010 має бути дуже низькою. Зокрема, вважає економіст, приватизація державної монополії «Укртелеком» цього року вкрай малоймовірна. За його прогнозами, бюджетний дефіцит в 2010 році становитиме 6% ВВП.
Як повідомляв УНІАН, 29 липня ц.р. на прес-конференції віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявив, що МВФ погодився виділити із загального обсягу кредиту в 15,15 млрд. дол. на покриття дефіциту Держбюджету України лише 2 млрд. дол., причому ці кошти можуть бути використані лише для бюджету цього року. Але вже з наступного року всі без винятку кошти буде спрямовано лише на поповнення золотовалютних резервів Національного банку України.
Пізніше прем`єр-міністра Микола АЗАРОВ заявив, що на покриття дефіциту Держбюджету планується направити близько 20% загальної суми кредиту МВФ, решту коштів необхідно буде витратити на серйозні програми модернізації економіки, зокрема на програму з енергозбереження.