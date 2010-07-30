Міжбанк: котирування 7,8915/7,8935 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,8915/7,8955, на 12:00 звузився спред 7,8922/7,8928. На момент закриття торгів встановилися такі цінові рівні - 7,8915/7,8935 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,8925.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2610/0,2613, на 12:00 ціни знизилися до 0,2607/0,2611. На момент закриття ціни не змінилися - 0,2607/0,2611. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,2749 (+0.1125).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3066/1,3068, а на 14:00 пошли донизу - 1,3019/1,3021.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,3140/10,3215, на 12:00 ціни пішли донизу - 10,2945/10,2985. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали до 10,2650/10,2710.