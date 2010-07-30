Річний показник інфляції не перевищить плановий

У Міністерстві економіки України вважають, що, незважаючи на підвищення тарифів на газ для населення, інфляція за підсумками поточного року не вийде за межі очікуваного рівня – у 13,1%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив журналістам перший заступник міністра економіки Анатолій МАКСЮТА.

«Воно (підвищення тарифів на газ – УНІАН), безумовно, викличе деяке зростання порівняно із сьогоднішнім рівнем, але в цілому по року ми не перейдемо показник, який розрахований у прогнозі», - сказав А.МАКСЮТА.

Крім того, він зазначив, що на сьогодні показник інфляції в Україні невисокий, і за підсумками року її рівень може бути навіть нижче від очікуваного. «Ми очікуємо, що до кінця року ми вкладемося у рівень прогнозу, і можливо, це буде навіть нижче, ніж ми прогнозуємо, оскільки у нас вже три місяці поспіль дефляція. Поки з інфляцією ми жодних проблем не бачимо», - сказав заступник міністра.

Разом із тим він не став називати очікуваний рівень інфляції за підсумками липня.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія регулювання електроенергетики своїми постановами від 13 липня 2010 року збільшила на 50% з 1 серпня 2010 року відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення і гаряче водопостачання населення.

Довідка УНІАН. У бюджеті-2010 закладена інфляція (грудень до грудня) на рівні 13,1%.