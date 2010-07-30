Сума операцій за платіжними картками виросла на 13%

В Україні сума операцій з використанням платіжних карток у другому кварталі 2010 року, порівняно з першим кварталом ц.р., збільшилася на 13% - до 140,818 млрд. грн., кількість операцій – на 11%, до 169 млн. штук.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, зокрема на 4,5% збільшилася загальна сума безготівкових платежів – до 6,447 млрд. грн., отримання готівки – на 13,5%, до 98,371 млрд. грн.

Кількість емітованих банками платіжних карток, за якими було здійснено бодай одну витратну операцію, за останні дванадцять місяців скоротилася з 28,834 млн. штук до 28,742 млн. штук.

Кількість банкоматів у другому кварталі збільшилася на 5% - до 29741 штук, терміналів – на 5%, до 107038 штук, кількість імпрінтерів скоротилося з 15020 до 13534 штук.