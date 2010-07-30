НБУ стурбований якістю статистичних звітів комерційних банків

Національний банк України (НБУ) висловлює стурбованість якістю статистичних звітів, що надаються комерційними банками, Про це йдеться у листі НБУ (від 29 липня ц.р.), направленому на адресу комбанків.

“Керівники окремих банків не забезпечують належний контроль за звітністю, що надається до Національного банку України, про що свідчать численні звернення банків до Служби банківського нагляду з проханнями щодо заміни файлів звітності у зв`язку помилками і продовження термінів їх надання”, - йдеться у листі.

НБУ нагадує про відповідальність керівництва банку за достовірність, повноту і своєчасність надання звітності і просить посилити контроль за її складанням.