Уряд встановив фонд оплати праці працівників на 2010 рік

Кабінет міністрів України встановив фонд оплати праці працівників і витрати на утримання обласних, Севастопольської міської, районних, районних у м. Севастополь державних адміністрацій на 2010 рік.

Відповідну урядову постанову (від 28 липня 2010 р. №634) розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Уряд також доручив Раді міністрів АР Крим, головам обласних, Севастопольської міськдержадміністрації затвердити в двотижневий строк фонд оплати праці працівників і витрати на утримання управлінь, відділів та інших структурних підрозділів держадміністрацій у межах запланованих показників.

Постановою встановлюється фонд оплати праці працівників і витрати на утримання обласних, Севастопольської міської держадміністрації на 2010 р. у сумі: 385,83 млн. грн. - на фонд оплати праці й 663,501 млн. грн. - витрати на утримання. Також встановлюється фонд оплати праці працівників і витрати на утримання районних, районних у м. Севастополь держадміністрацій на 2010 р. у таких розмірах: 965,168 млн. грн. - на фонд оплати праці й 1,457 млрд. грн. - витрати на утримання.