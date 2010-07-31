Новий закон про місцеві вибори набув чинності

Набув чинності Закон “Про вибори місцевих депутатів Верховної Ради Автономної Ре6спубліки Крим, місцевих рад, та сільських, селищних, міських голів”.

Текст закону опубліковано в сьогоднішньому номері газети “Голос України”.

Законом передбачається проведення місцевих виборів 31 жовтня 2010 року з переходом від досі діючої пропорційної (партійної) до змішаної мажоритарно-пропорційної системи виборів органів місцевого самоврядування. Виборчий процес має розпочатися 11 вересня.

Довідка УНІАН. Верховна Рада 10 липня ухвалила Закон "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", внесений головою фракції Партії регіонів Олександром ЄФРЕМОВИМ. 27 липня закон підписав Президент.

Закон, крім переходу до змішаної системи виборів, забороняє також брати участь у місцевих виборах блокам політичних партій.

Крім того, в законі ліквідована норма про можливість самовисування кандидатів у мери.

Закон також встановлює, що у виборах можуть брати участь місцеві організації політичних партій, зареєстровані не пізніше, ніж за 365 днів до дня виборів.