Янукович доручив міністрам розблокувати переговори з ЄС
15:45, 31 липня 2010Фінанси
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Щодо створення зони вільної торгівлі
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав доручення стосовно розблокування переговорного процесу з Європейським Союзом щодо створення зони вільної торгівлі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
В.ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ, міністру економіки Василю ЦУШКУ і міністру закордонних справ Костянтину ГРИЩЕНКУ підготувати і передати на йому розгляд узгоджену, консолідовану позицію української сторони, спрямовану на розблокування переговорного процесу з ЄС стосовно створення зони вільної торгівлі.
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