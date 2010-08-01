Roshen збільшила виробництво на 12% - до 184 тис. тонн

Кондитерська корпорація "Roshen" в першому півріччі 2010 року збільшила загальний обсяг виробництва кондитерської продукції на 12%, або на 19,714 тис. тонн, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 184 тис. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі корпорації.

"Roshen" в першому півріччі 2010 року реалізувала свою продукцію на суму близько 425 млн. дол., що на 35%, або на 110,185 млн. дол. більше, ніж за перше півріччя 2009 року.

Експорт продукції корпорації в січні-червні ц.р. склав 37 тисяч тонн.

Як повідомляв УНІАН, Roshen в 2009 році збільшила виробництво кондитерської продукції на 7% - до 380 тис. тонн

Довідка УНІАН. Кондитерська корпорація „Roshen” володіє Київською, Вінницькою, Кременчуцькою і Маріупольською кондфабриками в Україні, а також Липецькою кондфабрикою "Ліконф" в Росії і Клайпедською кондфабрикою «Klaipedos konditerija» в Литві. Асортимент продукції складає більше 200 видів цукерок, шоколаду, карамелі, печива, вафель, мармеладу і тортів при загальному обсязі виробництва 350 тисяч тон в рік. Частка виробництва корпорації „Roshen” на українському ринку складає 25%.