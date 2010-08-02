Золото за підсумками торгів в п'ятницю подорожчало на 1,1%

Ціна на золото за підсумками торгів в п`ятницю виросла після песимістичних даних по ВВП США за другий квартал, повідомляє РІА Новості.

За результатами регулярної торгівельної сесії на Нью-Йоркській біржі Comex серпневий ф`ючерс на золото подорожчав на 1,1% до 1181,7 долара за тройську унцію. Зміцненню вартості металу сприяла інформація про те, що ВВП США в другому кварталі виріс всього на 2,4%, тоді як в першому кварталі зростання економіки США склало 3,7%. Аналітики прогнозували значення показника на відмітці в 2,5%. Такі дані привели до зміцнення стурбованості інвесторів відносно перспектив американської економіки і понизили попит на ризикованіші види активів.

Додатковим чинником підтримки цін на золото стало його недавнє значне здешевлення останнім часом, яке в результаті привело до підвищення попиту на метал з боку промисловості. Вартість золота знизилася на 7,9% з рекордної відмітки в 1266,50 долара за унцію, досягнутою 21 червня. Ціни на метал 28 липня обвалилися до 1159,30 долара за унцію, що стало мінімальним значенням за останніх 12 тижнів.

З початку 2010 року золото подорожчало на 10%. Золото може продемонструвати зростання вартості десятий рік підряд, що стане найтривалішим періодом збільшення ціни металу, принаймні, з 1920 року. Дорожчання золота останніми роками було викликане наростанням нестабільності в світовій фінансовій системі, економічною кризою, а з початку поточного року головним "двигуном" зростання цін на цей метал стала боргова криза в Європі.