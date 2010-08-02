Україна отримала 1,89 млрд. дол. першого траншу МВФ

Україна вже одержала перший транш нового кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 1,89 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

«Перший транш – 1 млрд. 890 млн. дол. – зайшов на рахунки», – сказав він.

При цьому С.ТІГІПКО відзначив, що з цієї суми 1 млрд. дол. буде направлений на покриття дефіциту державного бюджету.

«З цих грошей мільярд піде на фінансування дефіциту бюджету, а 890 млн. – у валютні резерви Нацбанку», – сказав він.

За словами віце-прем`єра, другий транш кредиту очікується в грудні, проте для цього необхідно виконати всі параметри програми співпраці з МВФ.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня на прес-конференції віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГИПКО заявив, що МВФ погодився виділити із загального об`єму кредиту в 15,15 млрд. дол. на покриття дефіциту Держбюджету України лише 2 млрд. дол., причому ці засоби можуть бути використані лише для бюджету поточного року. Але вже з наступного року всі без виключення засоби будуть направлені лише на поповнення золотовалютних резервів Національного банку України.

Пізніше прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що на покриття дефіциту Держбюджету планується направити близько 20% загальної суми кредиту МВФ, решту засобів необхідно буде витратити на серйозні програми модернізації економіки, зокрема на програму з енергозбереження.

Довідка УНІАН. Виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. «для допомоги владі під час проведення реформ і економічного врегулювання». Кредит розрахований на 29 місяців.

Відразу Україна може одержати транш у розмірі 1,89 млрд. дол., подальші транші виділятимуться за результатами щоквартальних переглядів програми співпраці.