Міжбанк відкрився зниженням євро: 10,30/10,31 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8890/7,8935 грн./дол., ціни на російську валюту підвищилися до 0,2611/0,2614 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,3085/10,3170 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися до 1,3069/1,3071 дол./євро (п`ятниця, 30 липня, – 1,3066/1,3068 дол./євро).

У п`ятницю, 30 липня, Національний банк України вийшов на ринок з покупкою долара за курсом 7,8925 грн./дол.