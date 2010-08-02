Міжбанк відкрився зниженням євро: 10,30/10,31 грн.
11:53, 02 серпня 2010Фінанси
0
Долар майже не змінився: 7,88/7,89 грн.
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8890/7,8935 грн./дол., ціни на російську валюту підвищилися до 0,2611/0,2614 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,3085/10,3170 грн./євро.
Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися до 1,3069/1,3071 дол./євро (п`ятниця, 30 липня, – 1,3066/1,3068 дол./євро).
У п`ятницю, 30 липня, Національний банк України вийшов на ринок з покупкою долара за курсом 7,8925 грн./дол.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter