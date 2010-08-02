Тігіпко: Випуск ПДВ-облігацій почнеться цього тижня

Випуск облігацій для погашення заборгованості держави з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) уряд України планує почати цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

«Я думаю, що на цьому тижні піде все в роботу. Сьогодні нас вже нічого не стримує», – сказав він.

При цьому С.ТІГІПКО відзначив, що на даний момент є заявки на 16,4 млрд. грн. на відшкодування ПДВ за 2009 рік.

«Я впевнений, що ця компенсація (ПДВ-облігаціями – УНІАН) розв`яже проблему банківського сектора істотно, оскільки цими облігаціями вони зможуть погасити певну частину кредитів, додасть обороти бізнесу і поліпшить розрахунки за газ. Я думаю, що це такий довгоочікуваний крок, який трохи затягнувся і який дасть черговий стимул розвитку економіки», – сказав віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, ПДВ-облігації будуть випущені для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ. Термін обороту паперів – 5 років під 5,5% річних. Планується, що щорічно гаситиметься по 20% від номіналу ПДВ-облігацій.