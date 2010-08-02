Готівковий курс долара не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,88 грн./дол., продають – за 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 1 серпня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,90 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,91 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках майже не змінився відучора і сьогодні становить 10,21/10,36 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,45-10,30 грн./євро, з продажу – в межах 9,75-10,42 грн./євро.

Середній курс купівлі долара у банках Києва становить 7,88 грн./дол., курс продажу – 7,90 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,89 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,91 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва відучора трохи змінився і сьогодні становить 10,22/10,36 грн./євро. Пропозиції банків з змінився євро коливаються в межах 10,05-10,30 грн./євро, з продажу – в межах 10,30-10,41 грн./євро.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,85/7,91 грн., євро – 10,05/10,35 грн., рубль – 0,2350/0,2610 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,87/7,91 грн., євро – 10,05/10,45 грн., рубль – 0,2540/0,2620 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,867/7,905 грн., євро – 10,15/10,45 грн., рубль – 0,2560/0,2640 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 2 серпня, становить: гривні до долара США – 7,8927, до євро – 10,28261, до російського рубля – 0,26146.