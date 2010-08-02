Міжбанк: котирування 7,8920/7,8945

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8890/7,8935 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,8915/7,8928 грн./дол. На час закриття торгів ціни піднялися до 7,8920/7,8945 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ИнтерБізнесКонсалтинг”.

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею доларів США за курсом 7,8927 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2611/0,2614 грн./рубль, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2612/0,2615 грн./рубль. На час закриття ціни підвищилися – 0,2613/0,2616 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль піднявся і становив 30,17 рублів за долар (-0.1049).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3069/1,3071 дол./євро, а до 14:00 знизилися до 1,3065/1,3067 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3085/10,3170 грн./євро, до 12:00 ціни знизилися до 10,3035/10,3080 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися до 10,3090/10,3150 грн./євро.